Trecho Dizem que o Velho conservou o fogo sobre as espáduas de um animal muito grande e pesado, chamado "preguiça", de onde os dois irmãos o retiraram depois do dilúvio. Dizem ainda que esse animal carrega as marcas do fogo. A dizer a verdade, se vocês contemplassem esse bicho de longe, como fiz algumas vezes, julgariam que ele é todo em fogo - tanto sua cor é viva nas espáduas. De perto se pensa que ele foi queimado no dito lugar. E não aparece essa marca senão nos machos. Ainda hoje os selvagens chamam essa impressão de fogo no dito bicho de "fogueira de cozinhar".