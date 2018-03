Trecho Era domingo, não tinha que ir à Federal, a não ser que estivesse com alguma investigação em curso. Entrando na chamada terceira idade, se observando agora no espelho do banheiro, enquanto escovava os dentes sem pressa e sorria para ele mesmo. Uma certa barriguinha, apenas uma certa. Os cabelos não estavam tão brancos assim. Grisalhos era a palavra que ele escolhera. Não era o que os outros pensavam.