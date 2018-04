''Transnatural'', o violão evolui com Lucas

Parece que quanto mais se fala em fim do formato canção, como a conhecemos até agora, e dos álbuns conceituais mais tem gente criativa atuando na contracorrente dessa possível tendência. O quarto álbum de Lucas Santtana, Sem Nostalgia, tem de bom essas duas características e vai além, explorando texturas - que é o que mais interessa ao compositor, cantor e produtor - e transgredindo a tradição do violão, cuja sonoridade vem junto com a voz em primeiro plano, empregando o instrumento de forma inovadora com acabamento eletrônico. Ouça Super Violão Mashup É arriscado falar em originalidade a essa altura da História, mas já em seus certeiros três álbuns anteriores - Parada de Lucas, EletroBenDodô e 3 Sessions in a Greenhouse - Lucas estabeleceu seu território. Embora varie as experiências de um trabalho para outro, a essência de sua sonoridade, seja no formato da composição, na pegada rítmica ou no canto, tem sua impressão digital. Sua musicalidade é inconfundível e sempre prazerosa de descobertas para quem a acompanha. Naturalmente, com Sem Nostalgia, que tinha como título inicial Transnatural, não é diferente. Lucas queria que o conceito "se esticasse para vários lados, como se fosse uma aventura em relação ao formato de voz e violão". "Acho que, passados 50 anos, isso não tinha evoluído muito. Ao mesmo tempo, o disco tem o formato da canção preservado e várias baladas, o que não tem muito nos outros. Ou se tem, é tanta coisa rolando em torno do instrumento, que não fica tão clara essa coisa harmônica", observa o músico. "Sou muito ligado em textura musical (faço isso há anos), que acho que é pra onde a música ainda pode evoluir, trazer frescor. Porque harmonicamente, melodicamente e ritmicamente sempre tem algo a se fazer, mas já se fez muito", diz o mezzo baiano mezzo carioca Lucas. "Se você pegar essa onda de música eletrônica que está rolando no mundo hoje, chamada de global ghetto-tech - que são essas músicas de periferia, feitas no computador, sampleando e juntando um monte de coisas e muito calcadas em ritmo e batida eletrônica -, acho que ainda tem muita coisa para se fazer ritmicamente." O rótulo é recente, Lucas é um dos que já vinham fazendo, a seu modo, algo dentro do ghetto-tech, "que é mais urbano, diferente da world music, que é mais folk". "Particularmente o que mais curto fazer é trabalhar com textura de instrumentos, de amálgamas de sons." E ao mesmo tempo em que empregou diversos processamentos eletrônicos, ele procurou manter uma certa organicidade ("quando aquilo não quer se mostrar") em Sem Nostalgia, cujo título saiu dos versos de Cá pra Nós, parceria de Lucas com o baiano Ronei Jorge. Há sons de insetos (grilos, cigarras), trovão, chuva, que foram sampleados e outros captados do próprio ambiente. A ambiência, aliás, ele aponta como o terceiro elemento de composição do disco, com as texturas e o violão. Há faixas cantadas em inglês (parcerias com Arto Lindsay) e temas instrumentais, como a elaborada Super Violão Mashup, que abre o álbum, em meio a canções tranquilas e lapsos experimentais. Lucas dividiu a produção do álbum com vários colaboradores: Berna Ceppas, Rica Amabis, Chico Neves, Gustavo Lenza, Lucas Martins, João Brasil e Gil Monte. Além dele próprio, vários dos agregados - Curumin, Regis Damasceno, Bubu, Gustavo Benjão, Ricardo Dias Gomes, Gil Monte, Buguinha Dub - mexem com o violão, seja dedilhando as cordas, batendo no corpo ou sampleando. Gravando em estúdios de São Paulo, Rio e Bahia, o álbum preserva algumas características presentes nos anteriores, como o dub, as modernidades afro-eletrônicas e o suingue de influência de um de seus ídolos, como em Cira, Regina e Nana. "Queria que tivesse essa herança de Jorge Ben no disco e essa eu fiz bem nos moldes dele mesmo, meio como uma homenagem, só que coloquei uma batida de afrobeat pra não ficar tão parecido com ele." Se essa foi intencional - como a levada de sambossa de Amor em Jacumã, que também remete a Ben -, uma possível referência a Paul McCartney em Night Time in the Backyard não foi. "Pode ter alguma semelhança, deve ter sido de ouvir Beatles a vida toda." No dia 4 de setembro, Lucas e banda vão mostrar isso tudo ao vivo, no show de lançamento do CD no Sesc Pompeia.