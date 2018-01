Tranqüilidade é marca do Cerro Chapelco O cenário dos bosques e a vista do Lago Lacar encantam quem escolhe o Cerro Chapelco para passar as férias de inverno. O centro de esqui fica a 20 quilômetros da charmosa vila de San Martín de Los Andes, no Estado de Neuquén (Argentina) e tem como pano de fundo o imponente Vulcão Lanín. É um lugar que atrai famílias pela infra-estrutura e por ser mais tranqüilo do que as outras estações que ganharam status de badalação. Com 20 pistas de qualidade de neve impecável, Chapelco instalou para esta temporada mais um meio de elevação: o Silla Rancho Grande. É um ski-lift com seis lugares. Para evitar longas filas para adquirir passes de acesso ao centro de esqui, a administração montou um moderno sistema e ainda possibilitou a compra por telefone. Os visitantes também vão encontrar instrutores da Escola de Freestyle, para aulas de esqui e snowboard. No menu de atividades, emocionantes passeios de moto na neve, trenós puxados por cães ou caminhada pelos bosques nevados com raquetes de neve. A área esquiável é de 140 hectares, com descidas entre 20 e 45 graus e desnível de 730 metros. As opções de hospedagem variam dos conjuntos de cabanas a elegantes hotéis. Mais informações: www.chapelco.com.ar. Os esquiadores vão contar ainda com novos escritórios de atendimento ao cliente em San Martín de Los Andes. ESTRUTURA Altitude base: 1.980 metros Número de pistas: 20 Meios de elevação: 12 Máquina de neve: não Snowboard: sim Heliski: não