Trajetória 1921 Nasce dia 6 de abril Cacilda Becker Yáconis em Pirassununga, São Paulo 1932 Muda-se para Santos 1941 Estreia no Teatro do Estudante, no Rio de Janeiro 1947 Casa-se com Tito Fleury e atua em Vestido de Noiva, no grupo Os Comediantes 1948 Entra para o Teatro Brasileiro de Comédia, em São Paulo 1949 Nasce seu filho Luiz Carlos 1953 Estreia em teleteatro 1954 Atua no filme Floradas da Serra, da Cia. Vera Cruz 1958 Funda o Teatro Cacilda Becker com Walmor Chagas e Cleyde Yáconis 1961 É eleita presidente da União Paulista da Classe Teatral 1964 Depõe no Dops 1965 Estreia em Quem Tem Medo de Virgínia Woolf 1968 Assume a presidência da comissão estadual de teatro 1969 Estreia Esperando Godot em abril. No dia 6 de maio ela se sente mal no palco, é internada e entra em coma. Morre no dia 14 de junho pelo rompimento de um aneurisma