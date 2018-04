Traição - 2 5h55. Ela acordou antes do marido. 5h59. Levantou-se da cama sem fazer barulho. 6h03. Abriu a porta do quarto do filho, que dormia largado. 6h05. Pegou o jornal no hall. 6h16. Sentou-se no sofá com a bandeja: uma xícara de chá-mate, um queijo de Minas, uma fatia de mamão papaia e um iogurte com polpa de morango e cereais coloridos danito. 6h30. Deitada no sofá, parou de ler o jornal. 6h31. Ligou o computador. 6h32. Ligou a torneira de água quente. Desligou a cafeteira. 6h33. Checou os e-mails, enquanto a água esquentava. 6h34. O vapor da água começou a pairar pelo corredor. 6h35. Então, entrou no e-mail secreto que só ela sabe da existência. Ela e uma pessoa especial que mora em Buenos Aires e vem a cada quatro meses. Sim, ele enviou um. Está na cidade. Ela checou se a porta da suíte permanecia fechada. Abriu a mensagem: ''''Hoje, 19 h?'''' 6h36. Reclamou do computador lento. Pensou rápido. Hoje? Dá. Depilação e arrumar o cabelo no intervalo do almoço. Invento um curso à noite e vou direto do trabalho. Casa do Saber, Sempre um Papo, Instituto Moreira Salles... Respondeu: ''''OK. Bj.'''' Quando olhou para o lado. O marido sorria, encostado à porta: ''''O que está fazendo?'''' ''''Nada.'''' Ela desligou o computador. Ficou aflita. Pois não sabia se desligou antes ou depois de enviar o ''''OK. Bj.'''' E passaria então o dia com a dúvida. ''''Não desliga assim, pode desconfigurar a conecção banda larga.'''' ''''Desculpa. Sou tão atrapalhada...'''' ''''É nada. Só um pouco distraída.'''' ''''Não é a mesma coisa?'''' ''''Você precisa parar com isso.'''' O coração dela disparou. 6h40. Cedo demais para ser julgada? ''''Com o quê?'''' ''''Parar de aquecer o planeta. A água já está pelando.'''' ''''É que esse chuveiro demora para aquecer.'''' ''''Você tem razão. Aquecedor a gás é assim mesmo.'''' ''''Estou com tanta pressa'''', ela disse e se levantou. Beijou o marido na boca. Um selinho matinal. ''''Você volta cedo?'''' ''''É que hoje à noite eu tenho um curso na Casa do Saber.'''' ''''Não vem nem pro jantar?'''' ''''Vou chegar tarde. Não me espere.'''' Então, olhou para os olhos dele e perguntou: ''''Tudo bem, né?'''' ''''Claro...'''' E foi para o chuveiro, sem responder à pergunta: ''''Curso sobre o quê?'''' Correu para o box, para decidir se ela precisava parar com aquilo e sobre o que era o curso. 6h43. Ficou um tempo imóvel debaixo da água pelando. Para se acalmar. E se perguntar se era justo o que ela acabou de armar. Por que fazia aquilo? Por que não começava uma terapia? 6h45. Só então pegou o sabonete e esfregou no corpo, esfregou muito, em todas as partes. Decidiu: não vai à depilação nem ao cabeleireiro. E deixará o tempo moldar a sua noite. 7h05. Vestiu-se no quarto. Casual, pensou. Selecionou cuidadosamente a roupa de baixo. Vestiu uma calça preta, uma camisa branca, botas, a jaqueta jeans. Amarrou um lenço na cintura. Olhou-se no espelho, virou-se para um lado, para o outro, virou-se de costas e torceu a coluna para checar o ajuste da calça na bunda. OK. Parou de repente. O que você está fazendo, está se vestindo para ele!? Teve vontade de chorar. Teve vontade de sorrir. Afinal, ele estava na cidade. Alguém, consegue chorar e sorrir ao mesmo tempo? Tirou o lenço da cintura e colocou um cinto neutro. Examinou-se de novo no espelho, perfil direito, esquerdo, costas. Então, viu o marido na porta, rindo, com uma caneca de café na mão. ''''Ai, que susto!'''', ela reclamou. ''''Você não envelhece'''', ele disse. ''''Odeio quando você diz isso.'''' ''''Estou te elogiando.'''' ''''Está me lembrando que um dia eu irei envelhecer.'''' ''''Um dia todos iremos envelhecer.'''' ''''Você entendeu o que eu quis dizer.'''' ''''Por que o mau humor? Eu fui sincero.'''' Ela vai até ele, passa a mão nos cabelos dele e dá um beijo na boca. A língua dele estava quente, com gosto de manhã e café. Uma delícia de beijo. Ela grudou nele, colou o seu corpo. Chegaram a cair na cama. Mas quando ele pensou em ''''ação'''', ela pensou em ''''corta'''' e se levantou. ''''Você acha que um dia vou te trocar por uma universitária?'''' ''''Acho. Todos trocam.'''' 7h10. Ela acordou o filho abraçando-o como querendo esmagá-lo. Ele reclamou do abraço. ''''Vai, filhão, papai já está te esperando.'''' ''''Eu não quero ir.'''' ''''Por que não?'''' ''''Quero dormir.'''' ''''Sábado e domingo você pode dormir até mais tarde. Dia de semana tem escola.'''' ''''Sábado e domingo não é dia de semana?'''' Indagador como o pai. Beijou-o em todos os cantos do seu rosto. Fez cócegas nele e tirou o cobertorzinho. Abriu a janela. 7h23. Já na garagem, ligou o rádio do carro. Ouviu aquele solo de guitarra meio indiano, distorcido; inconfundível. Ela aumentou o volume, abriu o portão da garagem, saiu para a rua e cantou junto: ''''Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou, meu destino não é de ninguém, e eu não deixo os meus passos no chão. Se você não entende não vê, se não me vê não entende, não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpre...'''' Quase atropela um motoqueiro. Distraída ou atrapalhada? Ele xinga: ''''Tá louca?! Vaca!'''' 8h10. Sentou-se na sua mesa. Que ódio. Ligou o computador. Checou no seu e-mail secreto. ''''Hoje, 19 h?'''' Era só o que estava escrito. Nenhuma saudação. Nem o endereço. Porque ele sempre se hospedava no mesmo hotel. Ela pensou em responder novamente. Mesmo ciente de que duas respostas, se é que a primeira fora enviada, apontaria ansiedade. E ela sabe muito bem que, no jogo da corte, o que importa é a sutileza. Ela responderia com o mesmo texto da primeira: ''''OK.'''' Digitou. Não se lembrava se na primeira escreveu ''''Bj'''' além do ''''OK''''. ''''Que inferno!'''', murmurou. Porque então ele receberia duas respostas com dois textos diferentes. Se estivessem iguais, a culpa cairia sobre o provedor, que, estranhamente, como são os mistérios da internet, mandou duas vezes o mesmo texto em horários diferentes. ''''Calma, mulher! Esquece essa história!'''' Foi pegar um café. 8h21. Voltou para a mesa. Buscou no site da Casa do Saber os cursos daquela noite. Estréia Person, dirigido por Marina Person, documentário comovente sobre o seu pai, cineasta paulista morto aos 39 anos, figura carismática que se contrapôs ao Cinema Novo e deixou duas obras-primas, O Caso dos Irmãos Naves e São Paulo S/A. Não é preciso conhecer a obra do pai, para assistir e amar o filme da filha. Histórias paralelas com depoimentos e imagens de época falam do amadurecimento da cultura paulista, do cinema brasileiro, do amor em família. É uma carta de despedida corajosa, digna, como pouco se viu. Da primeira cena ao final, nó na garganta.