Tradução de obras ganha incentivos

A Fundação Biblioteca Nacional divulgou na segunda-feira a lista das bolsas de literatura de 2009, abrangendo pesquisa literária, conclusão de obras, co-edições e traduções. O edital mostra um avanço nesse instrumento - há quatro anos, eram apenas 15 bolsas do tipo por ano, e agora já são 55 anuais. A seleção deste ano, na área de tradução, vai dar bolsas de US$ 3 mil (R$ 6 mil) para a tradução de obras de autores brasileiros no Exterior. a maior parte dos autores são vivos. O premiado livro O filho eterno, do autor curitibano Cristóvão Tezza, será publicado na Austrália pela Scribe Publications. O anjo do adeus, de Ignácio de Loyola Brandão (colunista do Estado), sairá nos Estados Unidos pela Dalkey Archive Press. Escrita em contra-ponto: ensaios literários, de João Almino, sairá na Argentina pela Leviatan. O ensaísta e atual curador do Masp, José Roberto Teixeira Coelho, terá sua obra Dicionário crítico de política publicada na Espanha pela editora Gedisa. Será publicada na Croácia a obra Laços de família, de Clarice Lispector, e na Itália sairá Para viver com poesia, de Mário Quintana. Outros contemplados são O Enigma de Qaf, de Alberto Mussa, que será publicado na França; uma coletânea de textos de Sérgio Sant?Anna, que sairá na República Checa; e a obra Sem Dizer Adeus, de Heloneida Studart, que será publicada em Israel. Oito autores com obras em fase de conclusão foram selecionados: Afonso Cláudio Machado do Carmo, Alexandre Jorge Marinho Ribeiro, Beatriz Antunes Onofre, Jorge Alan Pinheiro Guimarães, Manoel José de Miranda Neto, Priscila Costa Lopes, Rafael Mófreita Saldanha e Ronaldo Eduardo Ferrito Mendes. O presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Muniz Sodré, disse que estão sendo distribuídas bolsas em diferentes áreas, como Literatura e História, e que o critério para a distribuição é definido pelo conselho da fundação, que inclui intelectuais, como Joel Rufino, Domício Proença e Manoel Carneiro Leão, e representantes de instituições de pesquisa. Atualmente, a Fundação Biblioteca Nacional está fazendo um papel que já foi desempenhado, durante a gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura, pelo poeta Waly Salomão, morto em 2003. Salomão foi o Secretário Nacional do Livro e da Leitura, braço do MinC que foi extinto, e que se ocupava de tentar zerar o déficit nacional de bibliotecas no País. Desde 2005, a Biblioteca Nacional já instalou 1074 novas bibliotecas no País, mas o número ainda parece longe de atingir a meta de zerar o déficit no Brasil. O país tem 5.570 municípios, e cerca de 661 deles ainda não têm uma biblioteca pública. "Às vezes a gente abre e o prefeito precisa daquele prédio e acaba fechando a biblioteca", diz Muniz Sodré. "Mas a intenção é zerar o déficit, levar uma biblioteca até o mais remoto município do Brasil", promete. Outra preocupação é em modernizar as bibliotecas já existentes, já que a compra de livros e o aparelhamento eletrônico custa caro - o que implica não só em gastar, mas gastar bem. O diretor da FBN diz que a administração pública hoje enfrenta cotidianamente auditorias de toda ordem e que o Tribunal de Contas da União examina com lupa quaisquer gastos, e às vezes há também empecilhos de ordem burocrática. Mas as estratégias de ampliação de leitura no País continuam surgindo. O concurso Pontos de Leitura: Homenagem a Machado de Assis é uma dessas iniciativas. Este ano, 514 iniciativas foram selecionadas e 164 já estão recebendo seus kits, que contém em média 650 livros, mobiliário e computador, além de centenas de gibis da Turma da Mônica, fruto de doação de três milhões de revistinhas pela Maurício de Sousa Produções e Editora Globo, em dezembro do ano passado. Os Pontos de Leitura são iniciativas e projetos de incentivo à leitura em diversos locais, como bibliotecas comunitárias, Pontos de Cultura, hospitais, sindicatos, presídios, associações comunitárias, entre outros. Segundo a secretaria de Articulação Institucional do MinC, o projeto pretende se expandir para distribuir prêmios de R$ 20 mil a instituições que invistam em "acervos e atividades que estimulem e qualifiquem a leitura". Atualmente, os kits estão armazenados na Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. De todos os Pontos de Leitura selecionados 204 estão no Sudeste, 188 no Nordeste, 48 no Sul, 30 no Centro-Oeste e 44 no Norte, sendo que 175 são oriundos dos Territórios da Cidadania. FUNARTE ABRE INSCRIÇÕES PARA FOMENTO DE ARTES CÊNICAS TEATRO E DANÇA: A Fundação Nacional de Artes (Funarte) abriu inscrições para quatro programas de fomento às artes cênicas que somam investimento de R$ 10,1 milhões no setor. O Prêmio Myriam Muniz viabilizará 86 projetos de teatro e o Prêmio Klauss Vianna contemplará 47 projetos de dança. Pela primeira vez, artistas independentes (pessoas físicas) poderão se inscrever nos prêmios. Os editais, fichas de inscrição e outras informações estão em www.funarte.gov.br. O Prêmio Myriam Muniz 2009 viabilizará a realização de 86 projetos da área teatral, voltados para montagem e circulação de espetáculos. Os prêmios, que variam entre R$ 40 mil e R$ 150 mil, estão distribuídos por todas as regiões brasileiras. O investimento total da instituição é de R$ 7 milhões. O Prêmio Klaus Vianna de dança visa a beneficiar companhias, grupos, empresas, associações, cooperativas ou artistas independentes. Viabilizará montagens e circulação de espetáculos, entre outras atividades. Serão contemplados 47 projetos. Os prêmios, que variam de R$ 30 mil a R$ 100 mil, estão distribuídos entre categorias regionais. O investimento total da Fundação é de R$ 3 milhões. Inscrições vão até 3 de setembro.