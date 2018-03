Tradição política do Arena renovada

Com a estreia na sexta de Veleidades Tropicaes, a Cia. do Feijão faz jus à sua localização de seu teatro - ao lado do Arena de Boal, Vianinha e Guarnieri - e retoma o fio de uma meada brutalmente cortada -, o teatro político por excelência, que trata diretamente das relações de poder e como elas afetam a vida dos homens aqui e agora. A julgar pelo ensaio acompanhado pelo Estado, vem aí um grande espetáculo, satírico, alegórico, a um só tempo divertido e dolorido, sobre o comportamento dos que detêm o poder no País. As três bruxas que tentam Macbeth lá estão, tropicalizadas, incitando com a promessa de mais poder a quem já tem numa encenação que perfaz três grandes ciclos. No primeiro, Brasília surge como sugestão de cenário e veem-se as lavagens de dinheiro, as relações do judiciário com o poder financeiro, o papel por vezes duvidoso da imprensa. O segundo ciclo, mais uma vez marcado pelas bruxas, é metropolitano, entram os carros blindados, o orgulho de finalmente usufruir um produto cultural de alta sofisticação, num entorno degradado, que o poder público promete higienizar em breve. Em seguida, viaja-se ao Brasil profundo, dos proprietários de terra e seus representantes no Poder Legislativo. Não faltam as figuras dos sindicalistas e dos fundadores de ONGs. Ao fim, voltam as bruxas para instalar o Império do Meu, onde quem pode mais tem mais. Na direção e dramaturgia mais uma vez estão Pedro Pires e Zernesto Pessoa, fundadores dessa companhia que já criou montagens de excepcional qualidade, como Mire Veja. Difícil na comédia política é sempre saltar do primeiro nível da paródia de figuras públicas reconhecíveis e da constatação do que já se sabe. "Por isso, a presença das bruxas de Macbeth, por exemplo, entre outras referências teóricas e ficcionais, como Machado de Assis, Thomas Hobbes, Clarice Lispector, Henry Thoreau. Tentamos uma análise histórica, de formação, comportamental no sentido mais profundo, de compreensão do poder e das forças que mobiliza", diz Pedro Pires. O termo veleidade do título chama atenção. "Machado tem um conto que fala sobre essa ?volubilidade? do desejo numa personagem chamada Dona Benedita, que muda de interesses a toda hora, muda até de amigo como muda de roupa. A vontade de poder é natural no ser humano. Mas um desejo forte e importante obriga a abrir mão de outros, move projetos. Veleidoso é o desejo de poder pelo poder, pura vaidade, que no político faz ignorar a coisa pública, degrada a ?República?. A ?veleidade? sutilmente perpassa todas as cenas estruturadas em quadros ágeis e, por incrível que pareça, divertidos, apesar do travo amargo. Revezando-se em muitos papéis, os atores Antonio Vanfill, Fausto Franco, Fernanda Haucke, Fernanda Rapisarda, Flávio Pires, Guto Togniazzolo, Livia Guerra e Petronio Nascimento. Têm papel importante e fecham cada ciclo os irmãos Pedro e Paulo, que disputam uma degradada República. "A inspiração vem do romance Isaú e Jacó, de Machado de Assis, sobre gêmeos, ricos, de boa família, um monarquista, outro republicano." As diferenças entre Pedro e Paulo, ricos e em oposição, são no fundo irrelevantes, duas faces da mesma moeda. O espetáculo é cheio de referências - só de Shakespeare há Hamlet, Macbeth, A Tempestade. "Ele escreve numa sociedade que começa a ser ?iluminada? e critica a barbárie na disputa pelo poder. No Iluminismo, e depois, muitos refletiram sobre o homem, a sociedade e o poder. Na Europa, a ideia de República chegou a concretizar-se e a interrupção das duas guerras reforçou sua importância. No Brasil, tentou-se instaurar o modelo que baniria a retrógrada elite feudal, mas o golpe de 64 derrotou tal projeto." A queda do bloco comunista e a ideia de que o mercado regula tudo - a crise finaceira como efeito - degradaram ainda mais o quadro. "Pior é a nossa desistência. Não precisa ser assim, temos de buscar soluções. Pensar sempre fez o homem avançar."