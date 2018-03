Tradição e transgressão se chocam em terra nova Terra Descansada Jhumpa Lahiri Companhia das Letras 380 págs., R$ 59 Os imigrantes indianos veem os EUA como uma terra descansada para os seus filhos. Acreditam que somente num chão renovado podem nascer frutos fortes e férteis. Traduzido por Fernanda Abreu, Terra Descansada é um dos oito contos deste livro da escritora inglesa Jhumpa Lahiri, que mora em Nova York. As narrativas curtas de Jhumpa são feitas do mesmo material: a Índia ou, para ser mais preciso, o choque entre tradição e transgressão provocado pela vida nos EUA. Premiada, ela faz um retrato dos dilemas desses indivíduos desterrados. Seu estilo direto adota um narrador que se apaga em meio às histórias e que é, segundo a crítica, semelhante ao da ficção do russo Anton Chekhov.