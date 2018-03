Torpedos ki entrariam pra história - 1 "Tora, tora, tora." "What?!" "Surprise..." "Vc por aki, japonês?" "Yes." "Kd vc?" "Olha pra cima." "Desviou da rota novamente?" "Desta vez, não." "Tá longe de casa." "Vc tb." "Passeando?" "Nem." "Havaí é nosso território." "Quem disse?" "Abre o olho, japa." "Abre vc." "Tem certeza?" "Tenho. Bum." "What?" "See u." "Adolfo, tá maluco, cara? E nosso acordo?" "Ki acordo, Josef?" "Não se faça de bobo. O secreto." "Não sei do ki tá falando." "Polônia, tudo bem, mas vc passou dos limites." "Não existem limites para o terceiro reich." "Vou quebrar a sua cara, malando." "Vem. Atravessa a fronteira." "Vou raspar seu bigode, pintor recalcado." "Pelo menos, é mais aparado ki o seu." "Manda os chucrutes recuarem já." "Ninguém manda em mim." "Prepotente." "Comunista." "Racista." "Bêbado." "Brocha." "É com xis, ignorante. Se liga, Josef." "Tem um inverno chegando. Vai se atolar." "Não conhece a tecnologia alemã?" "Isso aki não é a França. Moscou é bem mais longe ki Paris." "E mais feia." "Então, o que quer por aki?" "Te encher, te dominar." "Bicha enrustida." "Não seja politicamente incorreto." "Ó quem fala." "Intolerante." "Pensa que é quem?" "O fuhrer. E você não é nenhum czar." "Fuzilamos ele, fuzilamos vc." "Me queimo antes." "Covarde." "Vou acabar com a tua raça, comuna vermelho." "Vem se é macho, psicopata de fanja." "Me aguarde." "Tô tremendo de medo." "Conhece Blitzkrieg?" "Ki mêda." "Te vejo em Moscou." "Tem Stalingrado antes. Kd vc?" "Já nas estepes." "Vou pichar uma foice e martelo no seu traseiro." "É com cê agá, anta bolchevique."