Tormentos e delícias dos trabalhadores modernos The Pleasures and Sorrows of Work Alain de Botton Hamish Hamilton 336 págs., R$ 47,39 É sabido que as pessoas vivem a maior parte de suas vidas dedicadas ao trabalho - mas pouco se falou, segundo Alain de Botton, do que torna o trabalho a um só tempo uma das mais estimulantes e dolorosas atividades humanas. The Pleasures and Sorrows of Work é uma exploração filosófica das delícias e dos terrores do ambiente de trabalho contemporâneo, que tanto pode ser o espaço da evolução como da destruição existencial. Botton faz uma jornada em torno de diferentes ofícios, da ciência à arte, passando pelo artesanato. E trata das questões mais comuns e difíceis de responder: "O que deveríamos ter feito de nossas vidas?" ou "Como podemos combinar satisfação espiritual com aumento salarial?"