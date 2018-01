Tormento, oportunidade e glória Data estelar: Vênus em conjunção com Plutão e em oposição a Marte; a Lua cresce no signo de Touro. Enquanto isso, aqui na nave Terra grande é o tormento de nossa humanidade de boa vontade, porém, do mesmo tamanho é a oportunidade, pois quando o tempo vier, e falta pouco para isso, através da estupenda força colocada à disposição dos corações e mentes, será possível, para todos os humanos que tiverem feito o esforço necessário, dar um grande salto evolutivo. Este é um processo real e científico, porém, nos moldes atuais é tão fantástico que parece psicodélico. Este processo está intimamente ligado ao evento profetizado pelas religiões; a vinda do Messias, de Cristo, do Senhor Maitreya ou do Imã Madhi. Tudo é real, tudo é fantástico, e no coração dos humanos de boa vontade se desenvolve a luta entre a glória e o tormento. Coragem! A vitória é segura! Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 A melhor maneira de lidar com a tensão, que faz parecer que tudo vai para o inferno a qualquer momento, é você continuar se esforçando para colocar tudo em ordem, ainda que esta atividade não renda frutos grandiosos nem gloriosos. TOURO 21-4 a 20-5 Cooperar em vez de competir, e distribuir no lugar de centralizar: esses são os objetivos sagrados de nossa humanidade, as próximas metas que têm de ser conquistadas e estabilizadas, de modo que tudo prossiga da melhor forma possível. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Toda a tensão tem uma única fonte, que se chama dinheiro, mas, apesar de ser restrita a este assunto, se intromete nos âmbitos onde nunca deveria aparecer, como, por exemplo, a qualidade do relacionamento, ou mesmo a satisfação sexual. CÂNCER 21-6 a 21-7 Os confrontos parecem inevitáveis, e por isso é de suma importância que esses se desenvolvam em torno dos assuntos cruciais, já que de outra forma descambariam para o lado de superficialidades que não têm o menor valor. LEÃO 22-7 a 22-8 O acumulo de situações que fogem ao seu controle significa uma coisa só: que a melhor atitude de sua parte seria a de submeter-se e obedecer aos comandos do misterioso destino, tentando adaptar-se a eles da melhor forma possível. VIRGEM 23-8 a 22-9 Mudam as pessoas, muda a cara das circunstâncias, mas você está novamente na posição de árbitro de conflitos, tendo de tomar decisões graves e severas para colocar tudo em ordem. Assuma esta posição, pois grudou em você. LIBRA 23-9 a 22-10 A certeza da transformação terá de servir para você suportar tudo que, ainda, precisa ficar como está. É que há coisas que não podem ser aceleradas, dado dependerem de outras pessoas. Confie na ação do tempo, pois este age a seu favor. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Os verdadeiros amigos não são os que concordam sumariamente com tudo que você opina ou faz; estes são os bajuladores, que apóiam você em nome de segundas intenções. Os verdadeiros amigos dizem a verdade quando esta é necessária. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Você sabe que nenhuma realização importante poderia acontecer sem vários riscos envolvidos no processo. Agora você precisa saber que aceitar riscos não garante resultados importantes, pois há perigos que são apenas isso, perigos. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 As pessoas tentarão intimidar você, mas sua alma não carece de razões para continuar investindo no caminho atual, pelo que é melhor enfrentar o conflito com a alma tomada de coragem. Importante é a batalha e não quanto esta vai durar. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Segure suas emoções, pois este não é um momento que poderia ser devidamente apreciado através da vertigem dos sentimentos. Com certeza, o ritmo tresloucado dos acontecimentos evoca muita emoção, mas você precisa enxergar além desta. PEIXES 20-2 a 20-3 À primeira vista, as pessoas com quem você precisa andar nesta parte do caminho não seriam as mais simpáticas possíveis, nem aquelas que você preferiria. Porém, observando melhor, você poderá perceber que são elas as que serão mais úteis.