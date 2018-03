Tormento e glória Data estelar: A Lua atinge a fase quarto minguante em Sagitário e fica Vazia das 14h48 às 18h20, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra ninguém, por mais fingido ou distraído que seja, está livre de si mesmo. Nós, humanos, somos condenados à autoconsciência, ela é a nossa glória e nosso tormento. Nós não somos a mera soma dos papéis que representamos na civilização, nós somos a capacidade de saber que representamos esses papéis, somos o centro no qual temos consciência das diferentes facetas de nós mesmos. Esta é a experiência mais simples, corriqueira, mas ao mesmo tempo profunda, que temos em nossas vidas, a autoconsciência. Este é o fogo sagrado que roubamos aos deuses e, porque ainda não sabemos dominá-lo, nos queima as entranhas com ansiedade e culpa, por causa dos erros que insistimos em cometer sem fazer menção de corrigi-los devidamente. ÁRIES 21-3 a 20-4 Aceite as demoras com a maior compreensão que você puder desenvolver. Perceba que, talvez, a aceleração não seria a melhor opção, dadas as circunstâncias do mundo. Confie em seu destino, há mistérios que ainda não se revelaram. TOURO 21-4 a 20-5 A mais dura prova de coragem apresenta-se no momento de ser necessário fazer concessões. É nesse momento que sua alma se verá às voltas com a confiança, ou com a falta dela, que deposita em seus talentos e expectativas. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Tudo é um pouco mais difícil que de costume, mas é justamente por isso que se deve enfrentar a vida com coragem e de forma aberta e sincera. Você deve rejeitar o medo e promover o atrevimento, só assim tudo correrá da melhor forma possível. CÂNCER 21-6 a 21-7 Abra o seu coração e a sua mente, compartilhe suas melhores ideias. Este é o momento em que as pessoas certas andam por aí, diferentes, talvez, daquelas que você supunha seriam suas parceiras para os empreendimentos que almeja realizar. LEÃO 22-7 a 22-8 A única maneira de fazer com que um relacionamento seja o melhor possível é promover a liberdade individual. Pessoas que são pressionadas, por qualquer motivo, a ficarem dentro do relacionamento não serão felizes de jeito nenhum. VIRGEM 23-8 a 22-9 A falta de sinceridade é o maior obstáculo de todos, porque acirra exigências impossíveis de serem satisfeitas. Embolar o meio do campo só porque as coisas não são do jeito desejado é um atraso de vida para todo mundo. LIBRA 23-9 a 22-10 Surpreendentemente, nesta parte do caminho sua alma está só, desprovida da ajuda e colaboração que seria necessária para que as coisas procedam da melhor forma possível. Tenha certeza de que isso só pode ser passageiro. Mesmo! ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A liberdade que você busca não acontecerá automaticamente, você vai ter de se atrever a experimentá-la através das atitudes que você tomar. A liberdade é um atrevimento, não depende de circunstâncias, é a própria circunstância. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O único recurso imprescindível é o fornecido pela força de vontade. O resto flutuará, como sempre, entre idas e vindas, entre temores e atrevimentos e, também, ficará limitado pelas condições atuais em que se encontra o mundo. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Da mesma foram com que você pretende desmascarar esta ou aquela pessoa, há quem queira fazer o mesmo com você. Que as máscaras caiam é uma situação que merece celebração, principalmente da parte das pessoas que as carregavam. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Todo mundo deve arriscar mais e atrever-se a continuar em movimento, a despeito dos problemas mundiais. Porém, apesar de que a alma informou em alto e bom som essa condição, poucas são as pessoas que se comportam assim. PEIXES 20-2 a 20-3 Talvez haja mesmo mais dificuldades do que oportunidades. Porém, já que há, provavelmente, só um motivo de alegria e prazer, então sua atenção deve focar-se exclusivamente nessa condição, saboreando-a intensa e profundamente.