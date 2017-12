Torero lança livros infantis no Sesc Paulista O escritor José Roberto Torero é o convidado para o encerramento da temporada 2007 do Sempre Um Papo, programa que põe autores em contato com o público, em São Paulo. Ele é autor do best-seller O Chalaça (prêmio Jabuti em 1995) e de Xadrez, Truco e Outras Guerras (Coleção Plenos Pecados), entre outros. Torero falará sobre Literatura, Roteiro e Jornalismo e lançará os livros infantis O Pequeno Rei e o Parque Real, Nuno Descobre o Brasil e Naná Descobre o Céu (Ed. Objetiva), hoje, às 19h30, no Teatro-Auditório da Unidade Provisória do Sesc Paulista (Avenida Paulista, 119, tel. 3179-3700). A entrada é gratuita.