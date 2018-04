Toquinho faz show na Itália com Bocelli O violonista e compositor brasileiro Toquinho apresenta-se hoje na cidade de Lajatico, na Itália, ao lado do tenor Andrea Bocelli. O concerto, realizado anualmente desde 2005, contará com participação de Plácido Domingo, da mezzo-soprano galesa Katherine Jenkins, da soprano eslovena Sabina Cvilak e do flautista italiano Andrea Griminelli. Os músicos serão acompanhados pela Orquestra Sinfônica da Região de Abruzzo (cuja sede foi destruída pelo terremoto do mês de abril), dirigida pelo maestro Eugene Köhn, e o novo Coro Lírico Sinfônico de Roma. Os ingressos, tanto para o ensaio como para o recital, já estão esgotados.