Toque inconfundível de um mestre Mestre do humor, Ernst Lubitsch iniciou sua carreira na Alemanha, antes de se transportar para os EUA, fugindo do nazismo. Na América, Lubitsch teve um parceiro importante, o austríaco Billy Wilder, que foi seu roteirista, antes de virar o grande diretor que todo cinéfilo reconhece. Objeto de estudo dos críticos, o chamado ?Lubitsch touch?, seu toque sofisticado e brilhante, poderá ser dissecado a partir de hoje no Centro Cultural Banco do Brasil, num ciclo que deverá se prolongar até dia 19. Serão exibidos títulos da primeira fase alemã do cineasta, como Ana Bolena, Sapataria Pinkus (que ele mesmo interpreta), Os Olhos da Múmia, A Princesa das Ostras e Gatinha Selvagem (com a lendária Pola Negri), além dos grandes clássicos da sua fase hollywoodiana - A Viúva Alegre, A Oitava Esposa de Barba Azul, Ninotchka, Ser ou não Ser (mais tarde refilmado com Mel Brooks). Mesmo quando parece brincalhão e superficial, Lubitsch nunca perde a guarda. É sempre um crítico virulento da sociedade norte-americana. Mas era cínico - como Ninotchka, Garbo troca o comunismo por caviar e champanhe em Paris. Serviço The Lubitsch Touch - O Cinema de Ernst Lubitsch. Hoje, 17h, Ana Bolena (1920); 19h, Ser ou Não Ser (1942). Centro Cultural Banco do Brasil. R. Álvares Penteado, 112, 3113-3651. De 4.ª a dom. R$ 4. Até 19/7