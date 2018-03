Data estelar: Vênus quadra a oposição de Saturno e Urano, Marte e Netuno em quadratura; Lua cresce em Capricórnio. Enquanto isso, aqui na Terra todas as perturbações e convulsões de nossa civilização se originam no único e milenar erro de nossa humanidade: tomar e não dar. As dificuldades econômicas e os impasses teológicos são meras teatralizações de uma postura egoísta, a de distorcer a impressão que nossa humanidade tem da Vida e a de impedir o livre fluxo desta. É tarefa de todas as pessoas de boa vontade restaurar o fluxo da Vida e fazer cessar a interferência, em primeiro lugar nos assuntos particulares, mas imediatamente indo além e se dispondo com firmeza a evitar que o erro milenar continue sendo perpetrado pelos governos e igrejas. A Vida deve circular livremente, como as riquezas materiais, beneficiando a tudo e a todos. ÁRIES 21-3 a 20-4 Quanto mais violentos são os métodos utilizados para sufocar uma rebelião, mais forte esta fica, porque se alimenta daquilo que tenta combatê-la. Continue firme em sua posição, mas seja também suave. A suavidade amansa as feras. TOURO 21-4 a 20-5 Tantas coisas erradas acontecem que a revolta interior só cresce. Porém, você já devia ter percebido que, ainda que a revolta pareça justa, esta depõe contra tudo que de melhor sua alma almeja conquistar. Abdique da revolta! GÊMEOS 21-5 a 20-6 Um pouco menos de ambição e um pouco mais de solidariedade é tudo que é necessário para promover uma revolução nunca antes experimentada no mundo humano. Quando as pessoas enxergarem além de seus narizes tudo será diferente. CÂNCER 21-6 a 21-7 Os flertes dão o ar da graça e a alma se sente valorizada neste exercício. Porém, os flertes são convites também, e isto implica uma decisão, seguir em frente ou não. Nesse momento, o flerte perde a graça e se transforma em responsabilidade. LEÃO 22-7 a 22-8 Você não poderia responder de forma solidária se sua alma não fosse sensível o suficiente para compreender a dor alheia. Ao mesmo tempo, sua alma está mergulhada num mundo egoísta, que limita a amplitude desta resposta solidária. VIRGEM 23-8 a 22-9 A vida gosta de você quando você gosta dela. A vida é o que você fizer dela, pois esta já era antes de seu nascimento e continuará sendo depois de você falecer. Por isso, aproveite cada instante como se fosse o derradeiro. LIBRA 23-9 a 22-10 Nenhuma pessoa entre o céu e a terra pode considerar-se livre de ter cometido algum erro grave contra sua própria humanidade. Todos odiamos, todos praticamos injustiças. Daqui para frente o assunto será consertar os erros cometidos. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Questione os valores que servem para você julgar o mundo e as pessoas. As coisas mudaram com tamanha rapidez que todas as críticas anteriormente acertadas passaram agora a tornar-se obsoletas. Questione os valores. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Conservar a fé não é mero esforço para acreditar que as coisas vão melhorar, é apostar na própria vida, resistir a dar mais crédito aos pensamentos errados que tentam puxar o tapete e fazer você cair no desânimo. Nada disso! CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Demarque com clareza a linha que separa a ação correta da incorreta. Isto parece fácil, mas não é, porque há todo um lusco-fusco mental que torna a distinção mais difícil do que a intenção de fazê-la. Entretanto, o esforço vale a pena. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Se por acaso sua alma sentiu um chamado sem saber de onde este veio, mas que estimulou uma busca por um lugar na vida, saiba que o mais importante, agora, será purificar-se e melhorar todo relacionamento em que estiver envolvido. PEIXES 20-2 a 20-3 A rotina da agressão e do materialismo é uma onda de civilização que está em decadência, mas que ainda está à solta. Tome a iniciativa para ajudar a que esta onda desapareça com a maior rapidez possível. Evite atitudes desse tipo.