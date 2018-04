''''Todo historiador ajuda a construir novas identidades''''

Carlo Ginzburg divide o tempo entre Bolonha e Los Angeles, onde dá aulas desde 1988. O historiador italiano de 68 anos gosta de variar os assuntos de pesquisas, misturando disciplinas diversas, especialmente a antropologia. Em entrevista por e-mail, ele faz o que considera uma distinção entre memória e história, tema do início da conversa. Por que não considera a história como a ''''memória da humanidade''''? Existe uma tendência muito difundida de confundir memória com história. Para mim, é importante distingui-las. Todas as sociedades possuem uma forma de relação com o passado e, por sua vez, possuem suas regras e técnicas. E estas precisam ser colocadas à prova de quando em quando para que se possa sempre distinguir o verdadeiro do falso. Esta é uma conquista da qual não devemos abrir mão. Quando o senhor escreveu sobre o terror medieval, chegou a lembrar de fatos como o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001? Eu me ocupo do estudo das raízes medievais e da idéia do complô contra a sociedade há tempos. Esta preocupação já apareceu em um livro de 1989, (História Noturna, traduzido pela Companhia das Letras). Portanto, isso vem muito antes dos ataques de setembro de 2001. Seria correto dizer que um dos desafios da história é acertar sua relação com a literatura? Acredito que a relação da história com a literatura (e também com a literatura de ficção) seja muito próxima. Os historiadores também são contadores de histórias, mas tentam contar histórias verdadeiras. É a relação entre o verdadeiro e o falso de que trata meu último livro (O Fio e os Rastros), recém-publicado no Brasil. É sabido que a escrita serve como suporte para a memória coletiva. O que fazer, porém, quando a memória erra, confundindo pensamentos e gerando a contradição? Na memória, podem ser insinuados erros, e o mesmo pode acontecer na história. É importante procurar corrigir esses erros, mas é importante também entender por que eles ocorrem. É preciso aprender a decifrar o erro, e a verdade mais profunda que pode estar por trás desse erro. Qual a importância dos historiadores para as sociedades na construção de suas identidades? É verdade. Os historiadores podem contribuir para a construção das identidades. Mas, por sorte, podem também contribuir para criticar essas identidades, colocá-las em dúvida. Acredito que a noção (hoje em dia muito difundida) de identidade seja muito perigosa, porque dá corpo a entidades que não existem. Não existem diversos tipos de caráter, muito menos os raciais. Em que ponto podemos dizer que uma afirmação histórica está refutada? E o que significa dizer que algo está historicamente provado? Qualquer afirmação sobre a realidade histórica - mesmo a que diz que Napoleão Bonaparte existiu - vale até que alguém prove o contrário. Se aquelas afirmações não fossem sujeitas a falsificações (em linha de princípio teórico), seriam dogmas. O senhor disse, certa vez, que considera O Queijo e os Vermes como uma tentativa de expandir a relevância da noção de indivíduo na história. Como considera hoje essa ambição de retratar os indivíduos esquecidos pela história? Parece-me que ainda hoje este seja um projeto para ser dividido e levado adiante. Hoje eu insistiria ainda mais no estudo da relação entre o indivíduo e o grupo social ao qual ele pertence: uma relação que deve ser explorada concretamente, na medida em que os documentos assim o permitem. Qual sua expectativa de voltar ao Brasil? Os ritos e mitos brasileiros continuam a interessá-lo? Tudo que diga respeito ao Brasil me interessa muito. É um país de uma riqueza inesgotável. E isso todo mundo sabe. É senso comum. TRECHO O que chamamos de distanciamento crítico tem resultados muitas vezes imprevisíveis. Mas em sua raiz encontramos invariavelmente um sentido de superioridade: social, intelectual, religiosa. (O caso mais famoso é o da superioridade sobre o judaísmo proclamada pelo cristianismo, à qual devemos a idéia de perspectiva histórica). La Mothe Le Vayer e os libertidos eruditos olhavam de cima, quase sempre com desprezo, o vulgo prisioneiro das ficções da religião. O vulgo deveria ficar rigorosamente alheio à crítica dessas ficções: se o medo do inferno desaparecesse, a violência latente na sociedade explodiria, destruindo-a. A esse sentido de superioridade distanciada devemos a comparação entre mitos pagãos e relatos da Bíblia. A tentação de ver nas religiões uma seqüência de erros era forte. Mas a desmistificação também podia abrir caminho para a tentativa de compreender o erro a partir de dentro, do ponto de vista dos que tinham sido seus protagonistas (ou, caso se prefira, suas vítimas).