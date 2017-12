Todas as preocupações são irrelevantes Data estelar: Sol e Netuno em quadratura; Lua Nova será também Vazia até 23 h, horário de verão de Brasília. Enquanto isso, aqui na nave Terra todas as preocupações que atormentam a consciência de nossa humanidade se alimentam de puro egoísmo, são todas autocentradas e, por isso, do ponto de vista cósmico, absolutamente irrelevantes, sendo tratadas pelo Universo com divina indiferença. Se nossa humanidade quisesse ser importante e valiosa, perderia menos tempo com preocupações e angústias, dedicando esse tempo a prestar o serviço para o qual ela é destinada. Em dias como hoje, de Lua Vazia, é dada uma ótima oportunidade para nossa humanidade deixar de lado suas preocupações mundanas e, através da alegria e do bom humor, renovar os laços de cooperação mútua com as pessoas próximas, caindo a ficha, por isso, de que a vida maior e melhor nunca será individual, mas em comunhão. ÁRIES 21-3 a 20-4 Fique em paz com sua própria alma, não é necessário continuar se estressando por causa do que seus inimigos fazem. Adote uma postura calma, pois logo você contemplará a derrota destes inimigos acontecer de forma espontânea. TOURO 21-4 a 20-5 As crises e dramas alheios não são tão alheios assim, pois indiretamente afetam sua vida em particular também. Por trás desta peculiaridade acena o próprio Universo, avisando que a vida humana é real apenas quando em conjunto. GÊMEOS 21-5 a 20-6 O sossego buscado na vida cotidiana pode não ser encontrado, dada as condições confusas de um dia como hoje. Contudo, isto pode ser mitigado com bom humor, encarando hoje de forma espirituosa tudo que acontecer de errado. CÂNCER 21-6 a 21-7 Perseguir fantasias é sinônimo de decepção, e sua alma está mais do que informada a este respeito. Porém, continua assim mesmo perseguindo estas fantasias, tentando convencer a si mesma de serem mais sonhos do que ilusões. LEÃO 22-7 a 22-8 As pessoas querem ser felizes, mas também tropeçam em ilusões, confundindo felicidade com prazer e, também, às vezes se desorientando por completo, chegando ao cúmulo de confundir prazer com dor. Felicidade é uma equação complexa. VIRGEM 23-8 a 22-9 Faça bom uso das confusões que surgirem hoje, em vez de enfrentá-las com enfado, enxergue a mão misteriosa do destino por trás destas, tentando conduzir sua alma por outro caminho, o qual, com certeza, seria muito mais interessante. LIBRA 23-9 a 22-10 Os olhares sedutores serão sempre doadores de ânimo e frescor, mas estes terão de surgir na hora certa e, com certeza, de pessoas que você apreciar, pois do contrário, o que seria perfeito se converteria num tormento. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Ante os erros e imperfeições você tem duas opções, ou você adota a postura de criticar severamente tudo que acontece, ou você se dispõe a prestar o melhor serviço possível, facilitando a vida de todas as pessoas envolvidas. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Os encontros fortuitos são muito significativos, e seria melhor que você os valorizasse, dado que foram enviados pelo mistério do tempo. Nem tudo pode ser compreendido pela consciência humana, mas tudo pode ser aproveitado. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Confusões, esquecimentos, tudo pode acontecer num dia como hoje, e ante situações deste porte, que num dia normal seriam motivo de irritação, a alma bem-humorada será capaz de ler mensagens que o Universo envia de forma misteriosa. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Ultrapasse o cordão de isolamento, pois apesar de este ter sido iniciado em nome do nobre objetivo de garantir maior segurança, com o tempo se transformou em calabouço. É imprescindível trocar informações, relacionar-se abertamente! PEIXES 20-2 a 20-3 Dê importância às coincidências, pois apesar de que esta palavra ficou diminuída à condição de casualidade, pensando bem sobre dá para perceber que ela diz exatamente o que acontece, a incidência simultânea de acontecimentos.