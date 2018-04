Todas as faces da talentosa Ashley Judd

Ashley Judd é uma das atrizes mais interessantes da atualidade. Atriz, não estrela. Ela já estava num filme em cartaz - Possuídos, de William Friedkin. A partir de hoje estará também em outro - Encontros ao Acaso, de Joey Lauren Adams. São dois filmes diferentes em técnica e estilo, mas o perfil das personagens de Ashley talvez não seja tão diferentes assim. A garçonete de Possuídos é corroída por uma culpa que o espectador só vai identificar depois. Enche a cara com a amiga e leva para casa o sujeito mais perturbado do que ela. Juntos, transformam o quarto do motel num atalho para o inferno habitado por demônios internos. A administradora de Encontros ao Acaso é durona. Joga bilhar e bebe como macho, e é dada a encontros fortuitos de sexo. Ela também leva um sujeito para casa. A semelhança termina aí. A idéia da diretora Joey Lauren Adams é resgatar sua personagem do inferno pessoal. Assista ao trailer do filme Encontros ao Acaso Antes de virar diretora e roteirista, Joey Lauren foi atriz - de Procura-Se Amy, por exemplo. No filme de Kevin Smith, ela era pura dinamite, subvertendo, desde o interior, a vida do ilustrador interpretado por Ben Affleck. Encontros ao Acaso subverte agora a vida da mulher - é o personagem masculino, interpretado por Jeffrey Donovan, que vem balançar o mundo de aparência criado por uma mulher no fundo frágil (e que sofre com o que, para ela, é a rejeição do pai). O gosto pelo diálogo inteligentes, pelo mix de comédia e drama são os mesmos nos dois filmes, mas Encontros ao Acaso é melhor. Antes de seguir adiante falando sobre o filme talvez seja bom debruçar-se mais um pouco sobre a personalidade de Ashley Judd - e as fantasias que ela suscita nos diretores com quem trabalha. Ashley não é só atriz de cinema. Participou, na Broadway, de um revival de Gata em Teto de Zinco Quente, interpretando Maggie the Cat, uma das figuras emblemáticas do universo dramático (e poético) do dramaturgo Tennessee Williams. No cinema, Maggie foi imortalizada por Elizabeth Taylor na bela adaptação de Richard Brooks - hoje parece ridículo dizer, mas o filme fez sensação porque a atriz, a maior estrela de Hollywood no fim dos anos 50, aparecia de sutiã e isso não era nem um pouco freqüente pelos parâmetros do Código Hays, que disciplinava o uso do sexo e da violência nas produções do cinemão americano. Em Risco Duplo, de Bruce Beresford, de 1999, Ashley Judd faz a mulher que vai presa e foge da cadeia para se vingar do marido que simulou o próprio assassinato para ficar com o dinheiro do seguro (e outra). Em A Marca, de Philip Kaufman, de 2004, é a policial autodestrutiva - bebe demais, faz sexo com qualquer um - que também vive confrontada com a figura do pai. E em De-Lovely, de Irwin Winkler, também 2004, faz a compreensiva mulher de Cole Porter, uma aristocrata classuda que, em nome da arte, tolera o homossexualismo do marido. Não há uma Ashley Judd, portanto, mas várias faces de uma mulher a preencher o imaginário de diretores (e do público). Encontros ao Acaso lhe oferece um papel sob medida, oprimida pelo pai alcoólatra e redimida pelo amante gentil. Parece banal, mas as interpretações - Scott Wilson faz o pai bêbado - são inspiradas e a diretora faz um retrato verdadeiro de aspirações das mulheres no pós-feminismo. Ashley é maravilhosa, mas isso, naturalmente, chega a ser redundância dizer.