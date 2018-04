Toda Isabelle Huppert, ao vivo, em fotos e filmes

Ex-redator chefe de Cahiers du Cinéma e coautor de uma bela biografia de François Truffaut - que transformou em documentário -, Serge Toubiana é o diretor de Isabelle Huppert, Une Vie pour Jouer. O filme integra a celebração da atriz francesa, que ganha ciclo com 19 longas, estará hoje e amanhã no teatro e na segunda-feira ganhará exposição de fotos.

Uma vida para representar. Favorita de grandes diretores como Claude Chabrol e Michael Haneke, Isabelle exibe toda a riqueza de seu talento em filmes de outros autores importantes como Jean-Luc Godard, Claude Goretta, François Ozon e Benoit Jacquot - é deste último o ótimo Vila Amália, que estreia nesta programação. Isabelle em São Paulo, Dominic Blanc no Porto Alegre em Cena (leia na pág. 6). É raro, mas o público brasileiro está tendo oportunidade de ver ao vivo, no mesmo fim de semana, as maiores atrizes da França.