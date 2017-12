Tito Martino Jazz em nova temporada Tito Martino Jazz Band apresenta-se hoje, a partir das 21 horas, no Ca?d?Oro Jazz Club, bar do Grand Hotel Ca?d?Oro (Rua Augusta, 129, tel. 3236-4300, R$ 15). A banda faz temporada por lá até o dia 21 de dezembro, sempre às sextas-feiras. As apresentações da Tito Martino Jazz Band incluem comentários e informações sobre a história do jazz, além de convidados diferentes a cada semana para uma divertida jam session. O clarinetista e saxofonista paulistano Tito Martino comemora 50 anos de carreira. Já tocou profissionalmente em festivais de jazz dos EUA e da Europa e, atualmente, está gravando seu quarto álbum.