Tim Winton e Hatoum em mostra santista A Livraria Realejo confirmou dois escritores, o australiano Tim Winton e o brasileiro Milton Hatoum, para a Tarrafa Literária, mostra que será realizada em Santos, entre 3 e 7 de setembro. O australiano Tim Winton lançou recentemente no Brasil o livro Fôlego (selo Argumento da Editora Paz e Terra), com primeira edição esgotada, e Milton Hatoum é o premiado autor de Relato de Um Certo Oriente, Dois Irmãos, Cinzas do Norte e lançou este ano A Cidade Ilhada. O evento será realizado no Parque Roberto Mario Sanini, na Plataforma do Emissário Submarino, no bairro José Menino. Haverá, ainda, uma tenda para atividades infantis.