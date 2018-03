Tim Racional O bem-sucedido tributo do coletivo Instituto à fase mística de Tim Maia (foto) está de volta. Com participação de Céu, BNegão e Carlos Daffé, o grupo toca clássicos dos dois volumes de Tim Maia Racional (1975), como O Caminho do Bem, Imunização Racional (Que Beleza) e Bom Senso, em noitada dançante no Zahi Club. Serviço Instituto. Zahi Club (500 lug.). Rua Inácio Pereira da Rocha, 520, V. Madalena, tel. 3034- 5002. Hoje, 23h. R$ 40