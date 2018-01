Tim Burton entregará prêmio para melhor desenho e vídeo em sua homenagem

Tim Burton só confirmou recentemente que estará no Brasil para participar da exposição e se encontrar com fãs. Não estará na pré-estreia (dia 3) ou na noite de abertura (4), mas estará na mostra, na semana seguinte, dias 10 e 11. No primeiro, uma 4ª, é uma nova noite de abertura com a presença do cineasta de 57 anos. No dia seguinte, ele participará de sessão de cinema com filme dele escolhido pelos fãs em enquete no site do MIS e baterá papo com o público.

O ‘Estado’ revela que Burton também será jurado de ação promovida pelo museu, na qual os fãs do cineasta foram encorajadas a enviar vídeos de um minuto de duração ou desenhos inspirados na arte do americano. O MIS recebeu 700 inscrições, escolheu dez de cada (vídeo e ilustração) e o próprio Burton decidirá o vencedor em cada categoria e anunciará o vencedor na quinta, 11, no encontro com fãs.