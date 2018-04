Thriller na Luz É assim, no maior estilo "vou causar com uma performance" que Didi Wagner (de azul) e 60 pessoas de óculos coloridos pararam a Estação da Luz. Com passinhos de dança, ao som de Sidney Magal e, claro, Michael Jackson, a turma está na estreia da nova atração da loira, o MOB_Brasil, que vai ao ar no Multishow, dia 30, às 22h30.