Thriller mostra homem preso a tormentos do passado Uma Crença Silenciosa em Anjos R.J. Ellory Intrínseca 448 págs., R$ 39,90 Em 1939, em Augusta Falls, Geórgia, uma comunidade rural torna-se aflita com o assassinato do colega de escola de Joseph Vaugham, de 12 anos. Esse é o primeiro de uma série de crimes que, ao longo de uma década, vão detonar as relações entre os habitantes da cidadezinha. A fim de proteger o lugar, Joseph e amigos formam um grupo batizado de "Os Guardiões". Os crimes cessam, mas um fantasma ainda persegue Joseph, que 50 anos depois do primeiro assassinato precisará se defrontar com um pesadelo que o atormentou durante toda a vida. Traduzido por Adalgisa Campos da Silva, Uma Crença Silenciosa em Anjos foi classificado como "thriller fascinante" pelo jornal inglês Guardian.