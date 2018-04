The Road vê o mundo após o fim da civilização Duas sombrias produções norte-americanas deram o tom (cinza) ao festival nas sessões de ontem. Life During Wartime, de Todd Solondz, e The Road, de John Hillcoat, voltam-se para o lado escuro da vida. Mas o fazem com abordagens e estilos diferentes, diga-se. E ajuntam certa doçura ao caos amargo, acrescente-se.