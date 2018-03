The Prodigy volta ao topo Com Invaders Must Die (Atração Fonográfica), o grupo inglês The Prodigy voltou ao topo da parada britânica. Um tanto melhor que o anterior, o CD mantém fidelidade ao big beat (misto de rock pesado e eletrônica), que o consagrou na década passada. Até aí, nada de novo. O resultado é repetitivo, o som é nostálgico e as músicas são fracas.