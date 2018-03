Thales Guaracy lança Amor e Tempestade O escritor Thales Guaracy lança hoje, às 19 horas, na livraria Saraiva do Shopping Pateo Higienópolis (Avenida Higienópolis, 618, tel. 3823-2669), o livro Amor e Tempestade (Suma de Letras, 376 páginas, R$ 49,90), em que realiza um passeio romântico pela História do Brasil ao narrar a trajetória épica de seu avô paterno, soldado inimigo da Coluna Prestes que conheceu personagens como Padre Cícero e Lampião. Trata-se do oitavo livro de Guaracy que, com o conjunto da obra, já atingiu a marca de 220 mil exemplares vendidos. Foram seis anos de pesquisas para criar, no entender do escritor, uma odisseia brasileira.