Textos que explicam o pensamento de Foucault Dedicado a diferentes públicos, de professores a leigos, este volume apresenta uma coletânea de textos que tentam esclarecer noções centrais do pensamento de Michel Foucault. Além de oferecer um entendimento sobre a teoria do pensador francês, o livro revela possibilidades de aplicá-la à realidade contemporânea. Segundo a organizadora Izabel Christina Friche Passos, professora de psicologia social na Universidade Federal de Minas Gerais, os 11 artigos abalam dois mitos sobre Foucault na academia brasileira - a de que o filósofo teria produzido uma visão monolítica e pessimista do poder e de que ele teria negado o sujeito, quando na verdade a subjetividade é uma das suas obsessões teóricas.