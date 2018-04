Textos para ressaltar o interesse pela leitura Professor titular de Teoria Literária na Unicamp, Franchetti apresenta neste livro os desafios da crítica. "É atribuição da crítica, segundo o autor deste livro, descobrir o interesse novo no objeto inatual, bem como destacar a persistência do gesto antigo no interesse mais recente. É parte importante do ofício reconstruir o diálogo dos mortos, repor as questões que debatiam para, a partir desse ângulo reconstruído com a coerência possível, vislumbrar o caminho que percorreram aquelas vozes até nos tocarem no nosso próprio tempo." O livro reúne 17 textos, cujo objetivo comum foi destacar o dado que parece novo ou que pode ser descrito de uma forma inovadora, fazendo ressaltar o interesse contemporâneo da leitura.