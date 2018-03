Textos do blog de Saramago ganham livro Os textos publicados pelo escritor português José Saramago em seu blog serão reunidos em um livro que tem o título de O Caderno. Desde setembro do ano passado, Saramago, já honrado com o Prêmio Nobel de Literatura, mantém seu blog, onde fala não apenas de colegas escritores e do ofício de escrever, como também de política. "O Caderno não é um livro de crônica para jornais, mas, sim, um livro sobre a vida", disse Pilar del Río, mulher do escritor. A tiragem inicial da edição, parceria da Editorial Caminho com a Fundação Saramago, será de 5 mil livros, que devem chegar às livrarias na semana que vem.