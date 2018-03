Texto de Albee ganha leitura hoje no Sesc Roberto Alvim dirige leitura de The Zoo Story, de Edward Albee, hoje, a partir das 19h30, no Teatro Sesc Anchieta, dentro do projeto 7 Autores, 7 Diretores, 7 Encontros - Intolerância, que acontece até novembro, com entrada franca. No elenco, Marat Descartes e Gustavo Machado. O ciclo é concebido e dirigido por Eugênia Thereza de Andrade. Escrita em 1958 e previamente produzida em Berlim, The Zoo Story foi a primeira peça de Edward Albee, ganhador de três Prêmios Pulitzer, a ser levada à cena em Nova York, em 1960. O endereço do Sesc Anchieta é Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque, tel. (11) 3234-3000.