Texto da peça Ventania é lido no Masp O projeto Letras em Cena, série de leituras de peças teatrais (inéditas ou não), prossegue hoje com Ventania, texto de Alcides Nogueira que inspirou uma montagem clássica de Gabriel Villela nos anos 1990. Com direção de Alexandre Stockler, a leitura terá a participação dos atores Claudio Fontana, Tuna Dwek, Denise Del Vecchio, Maria do Carmo Soares, Maria Laura Nogueira, Marco Antônio Pâmio e Clóvis Tôrres. O projeto acontece às segundas-feiras no Grande Auditório do Masp (Avenida Paulista, 1.578), a partir das 19h30, com entrada franca. A programação das próximas semanas está no site www.letrasemcena.art.br