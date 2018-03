Teté Ribeiro lança hoje o livro Divas Abandonadas A jornalista e escritora Teté Ribeiro, autora de A Nova York de Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda (Siciliano, 2003) e de Paulo Betti - Na Carreira de um Sonhador (Imprensa Oficial, 2005), lança hoje, às 20 horas, no Spot, o seu novo livro, Divas Abandonadas (Jaboticaba, 256 págs., R$ 48,50). A autora examina as vidas, os amores e as tragédias pessoais de sete grandes divas do século passado: as socialites Jacqueline Kennedy Onassis e Lady Di, as cantoras Maria Callas e Tina Tuner, as atrizes Marilyn Monroe e Ingrid Bergman e a poeta Sylvia Plath. Todas ricas, todas famosas, quase todas bonitas, quase todas infelizes à sua maneira. ''''A vida parece mais fácil para as mulheres bonitas. Elas têm mais namorados, mais gente em volta, mais fãs. Mas isso não quer dizer que são mais felizes que as outras mulheres'''', diz a empresária Costanza Pascolato no prefácio. Teté Ribeiro examina personalidades muito diferentes. Tina Turner, por exemplo, veio de família muito pobre e viveu um amor meio bandido com o também músico Ike Turner. Jackie O. e Lady Di foram, desde sempre, pobres meninas ricas, cercadas pelos paparazzi e oportunistas. A poeta Sylvia Plath, após separar-se do também poeta Ted Hughes, se matou enfiando a cabeça dentro do forno do fogão com o gás ligado. Em todas, ela identifica a mesma busca fundamental: a chave do amor.