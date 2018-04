Testemunho de quatro décadas de luta política Os Sonhos Que Alimentam a Vida apresenta a visão pessoal de José Gregori sobre mais de 40 anos da história do Brasil. Desde jovem ele esteve envolvido na luta política, mostrando sua vocação democrática. O livro tem início com sua atuação contra o autoritarismo em passeatas antigetulistas nos tempos de estudante da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Em seguida, Gregori desafiou o regime militar - desde 1964 esteve do lado de quem defendia os direitos humanos. Seu testemunho contempla as Diretas Já, nos anos 1980, chega aos anos 1990 e ao governo FHC, do qual foi ministro da Justiça. Atualmente, José Gregori é secretário especial de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo.