Teste várias opções antes de começar Não existe no Brasil uma certificação obrigatória a escolas e profissionais de ioga, nem fiscalização. Isto, somado às variações de ioga que há no mercado, cria uma grande confusão na hora de escolher local, professor e método adequados. Por isso, é preciso atenção: Um professor sempre deve ter passado por uma boa escola e, na ioga, a regra não é diferente; Faça algumas aulas experimentais, tanto em estúdios como em academias, e veja qual lhe agrada mais; Se você nunca fez ioga, o ideal é que comece pela hatha ioga tradicional, que exige menos preparo físico; Esqueça a performance. Poucos iogues conseguem ?encostar o pé na orelha? e isso não os torna melhores do que os outros praticantes; Se você não sair da prática se sentindo bem, é porque alguma coisa deu errado. Ioga não deve gerar dor e, do mesmo jeito que faz bem, pode fazer mal caso não seja bem-realizada.