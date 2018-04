Termômetros de uma era veloz

Dizem que algumas vidas bem valem um romance, e esse pode ser o caso de Eufrásia Teixeira Leite e Joaquim Nabuco. Aí está um bom enredo para um livro de ficção, e foi isso que fez Claudia Lage em Mundos de Eufrásia. Imagine-se o cenário. Ela, a bela filha mais nova de ricos fazendeiros de Vassouras, acostumada à vida do campo e ao luxo que advinha da agricultura. Ele, apesar de caçula, era herdeiro político de uma família que agitava o Império brasileiro. Eufrásia fazia parte de uma família identificada ao partido conservador, aos valores da terra e à escravidão. Nabuco ficaria na memória como o príncipe dos abolicionistas; aquele que fez da oratória liberal uma arma poderosa para comover corações e mentes. E as distinções não param por aí. A menina viraria órfã muito cedo e seria responsável pela condução dos negócios da família. Largaria o interior do Rio de Janeiro e o trocaria por Paris, para se transformar numa grande empreendedora, cujas fronteiras não eram mais o Brasil: iam da Europa até a África. Já o garoto bonito, por mais que tenha viajado, jamais perdeu sua referência no país. Tudo parece sinalizar para um romance que opõe à moda de Shakespeare Capuletos a Montechios; isso se não existissem tantas pontes a unir as duas personagens. Ambos seriam lembrados por sua extrema beleza: Eufrásia, a dama dos diamantes negros, dona de uma face que não se esquece; Nabuco, o dândi sedutor, que arrebatava o sentimento das moçoilas casadouras ou não. Por outro lado, o cenário desse drama não poderia ser mais inspirador, fazendo oscilar em doses equilibradas Vassouras, Rio de Janeiro, mas também a Europa e a América. Isso sem esquecer cenas de ódio explícito destiladas pela família de Eufrásia, que nunca aceitou o romance; ou episódios de ciúmes e frustração, uma vez que a longa paixão jamais resultou em casamento, filhos ou em desfecho próximo ao "viveram felizes para sempre". Assim, condimentos para uma boa ficção existem, e Lage soube explorá-los. Entretanto, por mais que a ficção não seja um reflexo óbvio da realidade, nesse caso, a História é mais que pretexto e não há como contornar. Os dois personagens são termômetros dessa era veloz, quando tudo parecia estar em questão: a ciência, os regimes políticos, as noções de razão, moral e sexualidade. E os destinos seriam atravessados por muitas incertezas de época. Eufrásia seria representante do novo caráter global da economia capitalista, que se consolida no século 19, atingindo fronteiras intocadas. Seria herdeira, ainda, da Segunda Revolução Industrial, a qual possibilitou a partir dos anos 1870 o desenvolvimento de novas fontes energéticas, como a eletricidade e os derivados do petróleo. O resultado foi uma sucessão de invenções - veículos, transatlânticos, aviões, telégrafo, telefone, iluminação elétrica, fotografia, cinema, arranha-céus, anestesia, penicilina, estetoscópio, adubos artificiais, escova de dentes, sabão em pó, fogão a gás, refrigerador, comidas enlatadas, Coca-Cola e, antes que esqueçamos, a caixa registradora, que Eufrásia manejava com primor. "Modernidade" tem sempre muitos lados, e Nabuco e Eufrásia a conheceram e sofreram de muito perto. Os padrões renovados de casamento, a revolução sexual, as novas formas de enriquecimento, tudo parecia estar em questão, e não pertencia apenas ao mundo dos dois, que se despedaçava pelas pontas. Nada como recorrer a exemplos gritantes. Em meio a grande comoção falecia em 1901 o compositor Giuseppe Verdi: espécie de herói nacional, em suas óperas resumia a nação italiana, assim como destilava um espírito de época. Era sem alarde que morria em agosto de 1900 Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão que defendeu que Deus é que estava morto. 1900 é também o ano do falecimento de Oscar Wilde, na Paris de Nabuco e Eufrásia; condenado em 1895, como corruptor de menores e homossexual. Por outro lado, uma nova teoria da mente humana seria inaugurada em 1900, com A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, livro que punha em questão as certezas mais arraigadas. Não há, pois, como entender nossos dois personagens sem conferir-lhes mais ambiguidades, ou mesmo obliterando embates que acirravam os ânimos, também, no Brasil. A abolição ocorreria em 1888, mas o processo levaria consigo, como consequência inesperada, ao menos para Nabuco, a própria monarquia. E não era só o sistema que parecia estar em questão, e sim também valores de época, de maneira que até liberais tradicionais, como Nabuco, se autoexilariam diante de tantos impasses. Ficar nas intrigas da irmã Francisca, nos ódios do tio Cristovão, na promessa de Eufrásia pode ajudar a dar unidade ao romance, contudo não resolve ou dá densidade ao contexto que envolve nossos dois atores, e que faz deles figuras de seu tempo. A paixão, Claudia Lage está certa, foi arrebatadora, no entanto a vida profissional de ambos os figurantes é um espanto, e merece mais fôlego. Eufrásia foi uma grande investidora, tornou-se uma benemérita de Vassouras, entretanto consolidou-se também como personalidade da sociedade parisiense, e até por lá desafiou convenções. Para além de guardar cartas e sofrer com a separação que ambos se impuseram, manejava negócios onde quer que estivesse. Já Nabuco é personagem conhecido, mas também mereceria mais combustível. Seu diário apresenta um personagem ainda mais dedicado ao "sexo frágil", namorador no continente em que estivesse. Era, ainda, figura das mais ambivalentes: desconfiou dos Estados Unidos, apaixonou-se por Paris, porém admirava mesmo a Inglaterra e sua monarquia parlamentar. Tanto que, acabada a escravidão, era esse sistema que esperava para o Brasil. Mundos de Eufrásia é livro que se pega sem querer parar, mas ao final sobra certa desconfiança: a cena principal foi bem iluminada, só que os bastidores continuam escuros. Ficção e não ficção sempre mantiveram fronteiras difíceis e não é fácil cruzá-las; ainda mais quando se tem pela frente figuras de tal atuação nesse mundo da belle époque; que impunha pensar em novas formas de fazer política, de viver as relações amorosas e os arranjos financeiros e profissionais. Melhor terminar com o desabafo de Nabuco em seus Diários: "Como se faz a pérola quando não se passa da ostra?" 