Termina prazo para o Prêmio Itamaraty Termina hoje o prazo para inscrição na quarta edição do Prêmio Itamaraty para o Cinema Brasileiro, que será divulgado durante a 33° Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, entre 23 de outubro a 5 de novembro. Os filmes inscritos na Mostra concorrem automaticamente ao prêmio - uma seleção indicará aqueles que serão exibidos durante o evento, quando serão submetidos ao voto do público. Os premiados receberão R$ 45 mil (melhor longa de ficção), R$ 30 mil (melhor documentário em longa-metragem) e R$ 15 mil (melhor curta). Informações e inscrições estão à disposição no site www.mostra.org