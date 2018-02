Terence Davies ganha mostra em Nova York O novo filme do cineasta inglês Terence Davies, Of Time and the City, abre no dia 21 o Film Forum de Manhattan e será apresentado na retrospectiva dedicada a ele pelo Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), que começa esta semana. O documentário, sobre as lembranças de sua terra natal, Liverpool, interrompe um longo período de silêncio do autor de Vozes Distantes (1988) e O Fim de Um Longo Dia (1992), ambos marcados por referências autobiográficas e músicas de época. Nascido em 1945, Davies é o mais novo de uma família pobre de dez irmãos. Seus filmes tratam do conflito entre a fé católica e sua homossexualidade.