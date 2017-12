Terceiro Tempo vai para Band

A última edição do Debate Bola, atração de Milton Neves na Record, vai ao ar no dia 29 e a emissora ainda não definiu o que entrará no horário. Garantido mesmo é que Neves começará na Band dia 2 de março, no comando do debate esportivo Terceiro Tempo - programa conhecido do público, que nasceu no rádio em 1982 e ganhou espaço na Record. A atração será aos domingos, às 21 horas, terá duas horas de duração e, se depender de Neves, Renata Fan estará de novo ao seu lado. Por que mudar de canal se o formato do programa continua o mesmo? Porque a Record está sem futebol. A Globo, em vez de fazer um casamento com a Record, fez com a Band. Como ela vai manter um programa esportivo sem as imagens? Como surgiu a proposta de ir para a Band? Trabalhei na Record com o Hélio Vargas como diretor e o contrato dele não foi renovado. Quando o Justus teve a idéia de abrir uma produtora, convidou o Hélio para ser sócio. Como somos antigos parceiros, ele me chamou para fazer o programa. Você espera mais visibilidade na Band? A Bandeirantes é a Rede Globo do futebol. Então pode ter certeza de que o Terceiro Tempo será um grande sucesso. Terá muito merchandising? Vai ter ''''muuito''''. Quero bater o recorde de merchandising. Você vai apresentar mais algum programa na Band? Além do debate aos domingos, farei outro programa sobre temas variados, que deve estrear em abril. Ele será transmitido à noite, de segunda a sexta. Além disso, terei boletins no programa da Renata (Fan) sobre jogadores antigos. Se der certo, ela vai apresentar comigo o programa de domingo.