Teoria social dialoga com os problemas da atualidade Por Uma Sociologia Pública Ruy Braga e Michael Burawoy (orgs.) Alameda, 286 págs., R$ 44 Neste livro, Ruy Braga e Michael Burawoy propõem explicar e difundir o conceito de sociologia pública. Por essa expressão entende-se o conjunto de teorias que amparam uma sociedade civil ameaçada pela "tirania do mercado e o despotismo do Estado". Os autores dizem que a sociologia pública deve buscar um diálogo fora da academia - sendo necessário debater os problemas atuais. Esse pensamento tem relações com a "ação comunicativa", proposta por Habermas, e o "esporte de combate", conceito de Bourdieu. Ruy Braga é professor do Departamento de Sociologia da USP e o americano Michael Burawoy, da Universidade Berkeley. O prefácio tem a assinatura do sociólogo Francisco de Oliveira.