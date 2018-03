Tentativa de diálogo crítico com a obra de Glauber

Ao fazer um documentário sobre A Idade da Terra (1980), último filme de Glauber Rocha, sua filha, Paloma, e o cineasta Joel Pizzini não hesitaram em chamá-lo de Anabasys. Por pelo menos dois motivos. Anabasys era o título pretendido por Glauber para essa que acabou sendo a sua obra-testamento, e que provocou escândalo no Festival de Veneza daquele ano. Acabou preferindo, com vantagens, chamá-lo A Idade da Terra. Assim, o documentário presta uma homenagem póstuma ao título preterido. Mas há outro motivo: Anabasys é o título da obra de Xenofonte (427-355 a. C.) e se refere à batalha de 10 mil mercenários de Ciro contra seu irmão Artaxerxes. Assista ao trailer do filme Anabazys A palavra grega quer dizer "ascensão". Tem muito a ver com a complexa última obra de Glauber Rocha, essa alegoria final de um Brasil dilacerado, com seus "Cristos" à deriva em uma Brasília alucinada. Glauber tinha a pretensão de entender o Brasil profundo, em seus alicerces inconscientes, e isso o levou a uma estética do sonho, com esse filme de estrutura complexa e fragmentária. Compreender para redimir. Anabasys é mais do que um documentário sobre esse filme - é tentativa de diálogo com ele. Recorre a entrevistas com personagens, mas entra também em contato com os próprios materiais desse e de outros trabalhos de Glauber. Põe em evidência, e em questão, a obra do cineasta baiano em seu conjunto. E, ao dialogar com o trabalho de Glauber, Anabasys opta por uma linguagem que é a do próprio cineasta. Quer dizer, recusa a função didática que seria "explicar" uma obra complexa traduzindo-a para uma linguagem simples. E que, no limite, a trairia. Ao contrário, faz um comentário que tende a se agregar à leitura do próprio filme de Glauber Rocha. Passa a ser um capítulo, ou um apêndice, de A Idade da Terra. Pode ser visto de forma autônoma, embora o lógico fosse assistir aos dois filmes em conjunto, quando um pudesse remeter ao outro, e enriquecê-lo. Serviço Anabazys (Brasil/2007, 90 min.) - Documentário. Direção de Paloma Rocha e Josel Pizzini. 14 anos. Frei Caneca Unibanco Arteplex 8 - 16 h, 20 h. Cotação: Bom