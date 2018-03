Tensão e preguiça Data estelar: Marte e Urano em conjunção, Sol e Netuno em sextil; a Lua se aproxima da fase quarto minguante em Capricórnio. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade se deleita com a fantasia de que no mundo espiritual tudo seria paradisíaco, desprovido da tensão que há em nosso mundo terrestre. Porém, é assim na Terra como no céu, há tensão em todos os mundos, porque sem ela não seria possível circular a Vida pelo infinito Universo. O problema não é a tensão, mas a resistência que nossa humanidade oferece a ela e, o que é mais perigoso, a tendência a anulá-la, como se fosse um mal a ser erradicado. Sem tensão, nossa humanidade não teria feito nada em nome da evolução, nem tampouco se aprimorado. O que deve ser erradicado em nossa civilização não é a tensão, mas a tendência à preguiça, à lassidão e a se tratar tudo com indolência e empáfia. ÁRIES 21-3 a 20-4 Evitar o inevitável é uma estratégia possível e louvável, desde que sua alma não tente se convencer de ter conseguido, assim, evitar o que de toda forma acontecerá. Ganhe tempo, mas enfrente, afinal, tudo que for necessário enfrentar. TOURO 21-4 a 20-5 Sempre haverá algo que poderia ser criticado nas pessoas e no mundo. Porém, de tanto criticar, nada mais foi feito por ninguém. Se o mesmo tempo dedicado às críticas fosse consagrado à ação, aí a coisa começaria a ser diferente. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Você não precisa se precaver tanto em relação a possíveis perigos, o momento requer atitudes corajosas que sua alma está absolutamente disposta a brandir. Por que, então, a necessidade de se proteger? Que vacilo é esse? CÂNCER 21-6 a 21-7 Em muitos casos, sua alma sabe mais e, por isso, deve ocupar uma posição hierarquicamente superior às outras. Porém, essa condição é dinâmica, pois nem sempre você será a alma mais adequada para dar conta de todas as situações. LEÃO 22-7 a 22-8 A sorte brilha e sorri e é propício aproveitá-la ao máximo. Melhor ainda, uma vez que a sorte sorria com sua luz inequívoca, o melhor que você pode fazer com ela é compartilhá-la com a maior quantidade possível de pessoas. VIRGEM 23-8 a 22-9 Sua alma questiona o porquê de ter de manifestar paciência quando sabe bem que tudo poderia andar mais rapidamente. Porém, as coisas não andam tão rápido assim, porque há outras pessoas que precisam de mais tempo. LIBRA 23-9 a 22-10 O sonhado jardim das delícias, onde nada de mal aconteceria, é uma condição independente da falta de pressão ou sofrimento. Você pode muito bem preservar certas condições deliciosas enquanto em outros âmbitos tudo acontece sob pressão. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Sentimentos contraditórios são alimento de ansiedade. Como deter essa voragem? Incluindo um terceiro tipo de sentimentos que nada tenha a ver com a história em andamento. Ou seja, pense em outra coisa e esqueça a ansiedade. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Há situações sérias e pesadas em andamento, mas isso não significa que sua alma deva identificar-se com essas condições. Pelo contrário, é necessário que alguém faça soprar a brisa fresca da alegria no meio de tudo isso. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O destino escrito individualmente por todos os seres humanos se encontra temporariamente retido, tendo em vista a crise que afeta o mundo. Todas as pessoas foram convocadas a participar em algo maior do que elas mesmas. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Certos truques e armadilhas que deram certo em outros tempos não garantem, hoje em dia, a mesma eficiência de outrora. Veja isso como motivo de reinvenção, de modo que sua alma continue agindo no mundo com máxima eficiência. PEIXES 20-2 a 20-3 Agora será possível agir com bastante eficiência, porque há menos paixões perturbando o coração, porque a mente está focada no alvo desejado e, também, porque o corpo responde saudavelmente ao apelo da necessária ação.