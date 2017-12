Tempo perdido Filme e sessão escolhida? Não se apresse. Antes, você vai assistir à vinheta institucional, com os avisos de segurança, os trailers (que a gente até gosta) e ainda aturar a longa seqüência de anúncios publicitários. Tudo isso pode "atrasar" a sessão em quase 15 minutos. Foi o que o Guia constatou durante a medição do tempo das ?preliminares? até o filme realmente começar. "Não existe regulamento para a questão da publicidade", explica Luiz Gonzaga de Luca, vice-presidente da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec). O que há, conta ele, é um consenso "de que o tempo de publicidade seja de, no máximo, 5 minutos". Já que é assim, só resta aproveitar o tempo antes de o filme começar. Confira nossas sugestões. UNIBANCO ARTEPLEX 14?03?? Sessão: ?Onde os Fracos Não Têm Vez? (sáb., 16h). Só mesmo os mais fortes para resistir e não consultar na AM do MP3 player quanto está o jogo do time do coração. JARDIM SUL UCI14?17?? Sessão: ?Eu Sou a Lenda? (Sáb., 18h). Vice-campeão do ranking, oferece tempo de sobra para você criar um roteiro surrealista, ao estilo David Lynch, a partir dos espectadores mais bizarros. KINOPLEX ITAIM 10´13?? Sessão: ?Cloverfield? (sáb., 17h10). Está com mais dois amigos? Se abasteça na bonbonnière e jogue emocionantes partidas de palitinho antes de o filme começar. Dá até para fazer a melhor de três para ver quem é o grande campeão. MULTIPLEX BRISTOL 7?02?? Sessão: ?O Signo da Cidade? (sáb., 15h05). Sem publicidade, foi a sala mais pontual entre as visitadas. Se está com um(a) pretendente, seja rápido. CINEMARK PÁTIO HIGIENÓPOLIS 14?50?? Sessão: ?Meu Nome Não é Johnny? (sáb., 13h40). Na sala campeã de atraso do nosso ranking é possível até discutir a relação - e pelo torpedo no celular! Se o romance for por água abaixo, aproveite para avaliar os recursos humanos da sala (e engatar uma paquera).