Tempo para Ronaldo

O SBT resolveu deixar a poeira baixar e a Globo esquecer (?) que Ronaldo assinou um contrato para ser garoto-propaganda do Grupo Silvio Santos. A emissora, que esperava gravar nos próximos dias campanha institucional com o craque, voltou atrás. Bom, voltar atrás é a ordem da vez. Ronaldo, que no papel acertou gravar duas campanhas para empresas do Grupo SS, exceto o SBT, chegou a topar, segundo executivos da rede, verbalmente, ser também garoto-propaganda do canal. Dias atrás, passou a valer só o que está no papel. Ronaldo avisou que não poderia envolver sua imagem com a da emissora de Silvio. Motivo: pressão da Globo. Apesar de a rede negar, é fato que a programação da líder parou de bombar o craque desde que a ligação dele com a rede de SS ficou mais estreita. No SBT, a ordem é esperar a Copa do Brasil terminar - torneio disputado pelo Corinthians de Ronaldo - para só depois retomar as conversas com o jogador. Silvio quer porque quer Ronaldo com a camisa da emissora, e não só anunciando novidades do Banco Panamericano. Para isso, promete esperar, o quanto precisar, que a Globo padeça de amnésia.