Tela encontrada graças ao filme 'Stuart Little' é leiloada em Budapeste

Um quadro de um pintor húngaro dado como perdido há mais de 80 anos e identificado por acaso no cenário do filme O Pequeno Stuart Little foi arrematado por 229.500 euros (cerca de R$ 689.000) num leilão realizado neste sábado, 13, em Budapeste.

Atualizado às 15h

Assinado por Robert Bereny (1888-1953), um dos mestres da vanguarda húngara do entre-guerras, a Mulher adormecida com vaso preto era dada como perdida desde os anos 1920. O lance inicial pela tela foi de 110.000 euros. Em razão do grande interesse despertado pela redescoberta da obra, o leilão foi realizado num grande salão de eventos de Budapeste.

O quadro foi reconhecido por acaso em 2009, por um especialista do Museu Nacional da Hungria, Gergely Barki, enquanto ele assistia o filme O Pequeno Stuart Little (1999). Barki ficou surpreso ao ver a tela - que ele só conhecia através de uma foto antiga em preto e branco datando de 1928 - pregada numa parede durante uma cena do filme.

Após longa investigação, ficou provado que a tela havia sido comprada por um valor irrisório pela cenógrafa do filme num antiquário de Pasadena, na Califórnia. Segundo o especialista, é possível que o quadro tenha sido comprado no pré-guerra por um colecionador judeu que teria ido para os Estados Unidos fugindo da ameaça nazista.

O comprador deste sábado "é um colecionador húngaro" que não quer revelar sua identidade, informou à AFP a galeria Virag Judit, organizadora da venda.