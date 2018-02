Tela de Modigliani vendida por US$ 170 mi em Nova York

Uma tela de Amedeo Modigliani, Nu couché, considerada uma das obras maiores do mestre, foi vendida na noite desta segunda-feira, em um leilão em Nova York, por 170,4 milhões de dólares, um recorde para o pintor italiano. O valor é mais do que o dobro do recorde precedente para um Modigliani, de 70,7 milhões de dólares.

A tela arrematada nesta segunda-feira, de 1917-1918, estava avaliada em 100 milhões de dólares pela Casa Christie's. A obra, que mostra uma mulher nua deitada sobre um sofá, provocou escândalo quando o pintor a exibiu pela primeira vez, em Paris.

"É, indiscutivelmente, uma obra-prima", disse Jessica Fertig, diretora de leilões da Christie's. Nurse, de Roy Lichtenstein, obteve 95,3 milhões de dólares no mesmo leilão da Christie's, um recorde para uma obra do mestre americano de arte pop. A tela estava avaliada em 80 milhões de dólares pela Christie's e foi arrematada em poucos minutos.

A soma representa um espetacular retorno para o antigo proprietário, que comprou o retrato de uma atrativa loira de sensuais lábios vermelhos por 1,65 milhão de dólares em 1995.

O recorde precedente para um Roy Lichtenstein era de 56,12 milhões de dólares, em 2013. Uma escultura de Paul Gauguin, Therese, obteve 30,970 milhões de dólares, também estabelecendo um novo recorde para o artista francês.