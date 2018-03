Tela de Alfredo Volpi é roubada em São Paulo

Obra inscrita no Instituto Volpi sob número 0708 e pertencente à coleção do ex-ministro Oscar Pedroso Horta, a tela Bandeirinhas, têmpera sobre cartão pintada por Alfredo Volpi na década de 1960, foi roubada da residência de sua herdeira, Maria Pedroso Horta, que se encontra hospitalizada.

A ausência do quadro, que estava no hall de sua casa, foi notada pela neta Camila Thiré, que fez um boletim de ocorrência no 15º Distrito, em São Paulo. Avaliada em US$ 300 mil, a pintura mede 33,5 x 24 cm.